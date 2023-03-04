Шихов Гаврил Луппович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Софья Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Призыв на военную службу
1782
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Шихова) Акилина Гавриловна
Мать ребёнка: Шихова Софья Семёновна
Смерть
Неизвестно