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Шихов Гаврил Луппович

Место рождения

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Шихов Лупий Антонович

Мать: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Софья Семёновна

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Призыв на военную службу
1782
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Шихова) Акилина Гавриловна

Мать ребёнка: Шихова Софья Семёновна

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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