Шихов Лупий Антонович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Шихов Антон Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Шихова) Варвара Лупповна
Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шихов Филип Луппович
Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова
Рождение ребёнка
08.02.1758
Сын: Шихов Федот Луппович
Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шихов Фёдор Луппович
Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Шихов Иван Луппович
Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова
Смерть
До 1782