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Шихов Лупий Антонович

Место рождения

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1718

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Шихов Антон Григорьевич

Мать: не указана

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Шихова) Варвара Лупповна

Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Шихов Филип Луппович

Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1758

Сын: Шихов Федот Луппович

Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шихов Гаврил Луппович

Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шихов Фёдор Луппович

Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Шихов Иван Луппович

Мать ребёнка: Шихова (Лобастова) Катерина Савинова

Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
Шиховская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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