Шихов Антон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Шихов Григорий Семёнович
Мать: Шихова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1774 ст.
Мать ребёнка: не указана
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 предположено указано только имя отца
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Анна Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719