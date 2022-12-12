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Шихов Антон Григорьевич

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Шихов Григорий Семёнович

Мать: Шихова Ирина Ильина

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1706

Сын: Шихов Андрей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Шихов Онисим Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Шихов Лупий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1774 ст.

Сын: Шихов Михаил Антонович

Мать ребёнка: не указана

1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 предположено указано только имя отца
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Анна Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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