Шихов Григорий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Григорий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Шихов Обший Шиховская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Шихов Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Шихова Ирина Ильина

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1700

Сын: Шихов Филип Григорьевич

Мать ребёнка: Шихова Ирина Ильина

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Ирина Ильина

Место жительства
Неизвестно
Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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