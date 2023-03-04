Шихов Григорий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Шихов Обший Шиховская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: Шихова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Шихова Ирина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Ирина Ильина
Место жительства
Неизвестно
Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719