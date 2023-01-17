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Шихов Филип Григорьевич

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1700

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Шихов Григорий Семёнович

Мать: Шихова Ирина Ильина

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Шихов Сава Филиппович

Мать ребёнка: Шихова Мелания Григориевна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Шихов Миня Филиппович

Мать ребёнка: Шихова Мелания Григориевна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1736

Сын: Шихов Максим Филиппович

Мать ребёнка: Шихова Мелания Григориевна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Мелания Григориевна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1756
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
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