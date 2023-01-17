Шихов Филип Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Шихов Григорий Семёнович
Мать: Шихова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Шихова Мелания Григориевна
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Шихова Мелания Григориевна
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Шихова Мелания Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1756