Шихов Максим Филиппович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна
Рождение ребёнка
05.05.1753 ст.
Дочь: Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна
Рождение ребёнка
17.11.1761 ст.
Сын: Шихов Григорий Максимович
Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна
1761г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д.21
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Максимовна
Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788