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Шихов Максим Филиппович

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1736

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Шихов Филип Григорьевич

Мать: Шихова Мелания Григориевна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна

Рождение ребёнка
05.05.1753 ст.

Дочь: Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна

Рождение ребёнка
17.11.1761 ст.

Сын: Шихов Григорий Максимович

Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна

1761г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д.21
Рождение ребёнка
1761

Сын: Шихов Конан Максимович

Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Максимовна

Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Шихов Иван Максимович

Мать ребёнка: Шихова Наталия Емельяновна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Наталия Емельяновна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1788
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
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