Шихова (Вылегжанина) Наталия Емельяновна
Место рожденияп. Сабаевского
Дата рождения1738
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Сабаевского
Коршинский десяток
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович
Рождение ребёнка
05.05.1753 ст.
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович
Рождение ребёнка
17.11.1761 ст.
Сын: Шихов Григорий Максимович
Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович
1761г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д.21
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Максимовна
Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1791