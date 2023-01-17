Шихова (Вылегжанина) Наталия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Вылегжанина) Наталия Емельяновна

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Место рождения

п. Сабаевского

Дата рождения

1738

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Сабаевского
Коршинский десяток
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович

Рождение ребёнка
05.05.1753 ст.

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович

Рождение ребёнка
17.11.1761 ст.

Сын: Шихов Григорий Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович

1761г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д.21
Рождение ребёнка
1761

Сын: Шихов Конан Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Максимовна

Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Шихов Иван Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Филиппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Максим Филиппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
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