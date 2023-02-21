Шихова (?) Мелания Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Мелания Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Шихов Сава Филиппович

Отец ребёнка: Шихов Филип Григорьевич

Рождение ребёнка
1731

Сын: Шихов Миня Филиппович

Отец ребёнка: Шихов Филип Григорьевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1736

Сын: Шихов Максим Филиппович

Отец ребёнка: Шихов Филип Григорьевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Филип Григорьевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1756
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