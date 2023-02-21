Шихова (?) Мелания Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Шихов Филип Григорьевич
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Шихов Филип Григорьевич
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Шихов Филип Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1756