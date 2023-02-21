Шихов Сава Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Ульяна Савинова
Мать ребёнка: Шихова Зиновия Никитина
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Шихова Зиновия Никитина
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Шихова Зиновия Никитина
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Савинова
Мать ребёнка: Шихова Зиновия Никитина
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Шихова Зиновия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Зиновия Никитина
Смерть
После 1756