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Шихов Сава Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Шихов Филип Григорьевич

Мать: Шихова Мелания Григориевна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Ульяна Савинова

Мать ребёнка: Шихова Зиновия Никитина

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шихов Михаил Савинович

Мать ребёнка: Шихова Зиновия Никитина

Рождение ребёнка
1748

Сын: Шихов Семён Савинович

Мать ребёнка: Шихова Зиновия Никитина

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Савинова

Мать ребёнка: Шихова Зиновия Никитина

Рождение ребёнка
1753

Сын: Шихов Степан Савинович

Мать ребёнка: Шихова Зиновия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Зиновия Никитина

Смерть
После 1756
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