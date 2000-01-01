Шихова Зиновия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Ульяна Савинова
Отец ребёнка: Шихов Сава Филиппович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Шихов Сава Филиппович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Шихов Сава Филиппович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Савинова
Отец ребёнка: Шихов Сава Филиппович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Шихов Сава Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1756