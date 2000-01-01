Шихова Зиновия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Зиновия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Ульяна Савинова

Отец ребёнка: Шихов Сава Филиппович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шихов Михаил Савинович

Отец ребёнка: Шихов Сава Филиппович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Шихов Семён Савинович

Отец ребёнка: Шихов Сава Филиппович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Савинова

Отец ребёнка: Шихов Сава Филиппович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Шихов Степан Савинович

Отец ребёнка: Шихов Сава Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Сава Филиппович

Смерть
После 1756
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