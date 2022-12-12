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Шихов Андрей Антонович

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1706

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Шихов Антон Григорьевич

Мать: не указана

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1739

Сын: Шихов Сава Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Шихов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Шихов Терентий Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шихов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Шихов Онисим Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мелания Андреевна

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Шихов Егор Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Шихов Софрон Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

Рождение ребёнка
04.07.1758 ст.

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

1758г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
29.05.1761 ст.

Дочь: Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова

1761г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 21
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Мелания Селиванова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
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