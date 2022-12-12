Шихов Андрей Антонович
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Шихов Антон Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Шихов Сава Андреевич
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шихов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Шихов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мелания Андреевна
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шихов Егор Андреевич
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
Рождение ребёнка
04.07.1758 ст.
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
1758г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
29.05.1761 ст.
Дочь: Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Шихова Мелания Селиванова
1761г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 21
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782