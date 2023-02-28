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Шихов Онисим Андреевич

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Шихов Андрей Антонович

Мать: Шихова Мелания Селиванова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.02.1774 ст.

Жена: Шихова Вера Матвеевна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
1774г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста Пасеговского прихода деревня Шиямской отец Матфей Хорошавин
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шихов Андрей Онисимович

Мать ребёнка: Шихова Вера Матвеевна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Параскева Михайловна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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