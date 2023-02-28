Шихов Онисим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Шихов Андрей Антонович
Бракосочетание
20.02.1774 ст.
Жена: Шихова Вера Матвеевна
1774г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста Пасеговского прихода деревня Шиямской отец Матфей Хорошавин
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Шихова Вера Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно