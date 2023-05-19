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Шихов Андрей Онисимович

Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шихов Онисим Андреевич

Мать: Шихова Вера Матвеевна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шихов Гаврил Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шихов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шихов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шихов Семён Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федосия Андреевна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Ефимия Алексеевны

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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