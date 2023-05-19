Шихов Андрей Онисимович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Шихов Онисим Андреевич
Мать: Шихова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Шихова Ефимия Алексеевны
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федосия Андреевна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Ефимия Алексеевны
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816