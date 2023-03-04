Шихова (Хорошавина) Вера Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Хорошавина) Вера Матвеевна

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Место рождения

д. Ральниковская

Дата рождения

1754

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ральниковская
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан
Бракосочетание
20.02.1774 ст.

Муж: Шихов Онисим Андреевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
1774г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста Пасеговского прихода деревня Шиямской отец Матфей Хорошавин
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шихов Андрей Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Андреевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
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