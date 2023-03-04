Шихова (Хорошавина) Вера Матвеевна
Место рожденияд. Ральниковская
Дата рождения1754
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ральниковская
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан
Бракосочетание
20.02.1774 ст.
1774г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста Пасеговского прихода деревня Шиямской отец Матфей Хорошавин
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Шихов Онисим Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784