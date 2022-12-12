Шихова (?) Ефимия Алексеевны
Место рожденияд. Ветовская
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ветовская
Вятская округа, Спевцынского оброчного стана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно