Шихова (?) Ефимия Алексеевны — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Ефимия Алексеевны

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Место рождения

д. Ветовская

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ветовская
Вятская округа, Спевцынского оброчного стана
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шихов Гаврил Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шихов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шихов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шихов Семён Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Онисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Андрей Онисимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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