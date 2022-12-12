Шихова (Лобастова) Мелания Селиванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Лобастова) Мелания Селиванова

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Место рождения

п. Николы Жгулёва

Дата рождения

1713

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Николы Жгулёва
Спаская волость
Рождение ребёнка
1739

Сын: Шихов Сава Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Шихов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Шихов Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шихов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Шихов Онисим Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мелания Андреевна

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Шихов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Шихов Софрон Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
04.07.1758 ст.

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

1758г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
29.05.1761 ст.

Дочь: Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович

1761г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 21
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Андрей Антонович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1785
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
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