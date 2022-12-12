Шихова (Лобастова) Мелания Селиванова
Место рожденияп. Николы Жгулёва
Дата рождения1713
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Николы Жгулёва
Спаская волость
Рождение ребёнка
1739
Сын: Шихов Сава Андреевич
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шихов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Шихов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мелания Андреевна
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шихов Егор Андреевич
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
04.07.1758 ст.
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
1758г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
29.05.1761 ст.
Дочь: Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Шихов Андрей Антонович
1761г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 21
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785