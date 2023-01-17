Шихов Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Егор Андреевич

Шихов Егор Андреевич

avatar

Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Шихов Андрей Антонович

Мать: Шихова Мелания Селиванова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1801 ст.

Сын: Шихов Тимофей Егорович

Мать ребёнка: Шихова Параскева Хвалова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шихов Иван Егорович

Мать ребёнка: Шихова Параскева Хвалова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Параскева Хвалова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close