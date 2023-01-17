Шихов Егор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Шихов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
14.02.1801 ст.
Мать ребёнка: Шихова Параскева Хвалова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шихов Иван Егорович
Мать ребёнка: Шихова Параскева Хвалова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Параскева Хвалова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816