Шихова (?) Параскева Хвалова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Параскева Хвалова

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Место рождения

д. Федоровская

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Федоровская
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
14.02.1801 ст.

Сын: Шихов Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Шихов Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шихов Иван Егорович

Отец ребёнка: Шихов Егор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Егор Андреевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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