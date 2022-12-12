Шихова (?) Параскева Хвалова
Место рожденияд. Федоровская
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Федоровская
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
14.02.1801 ст.
Отец ребёнка: Шихов Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шихов Иван Егорович
Отец ребёнка: Шихов Егор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Егор Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно