Шихова (?) Дарья Гурьянова
Место рожденияп. Агафоновский
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Агафоновский
Истобенский стан
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Фёдор Луппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816