Шихова (?) Дарья Гурьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Дарья Гурьянова

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Место рождения

п. Агафоновский

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Агафоновский
Истобенский стан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Шихов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шихов Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Фёдор Луппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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