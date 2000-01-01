Шихов Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Шихов Фёдор Луппович
Мать: Шихова Дарья Гурьянова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шихов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Шихова Наталия
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шихова Наталия
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Шихова Наталия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шихов Фока Фёдорович
Мать ребёнка: Шихова Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Наталия
Смерть
После 1816