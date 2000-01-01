Шихов Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Фёдор Фёдорович

Шихов Фёдор Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Шихов Фёдор Луппович

Мать: Шихова Дарья Гурьянова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шихов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Наталия

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шихов Абрам Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Наталия

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Шихова Наталия

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шихов Фока Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Наталия

Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close