Шихова Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова Наталия

Шихова Наталия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шихов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шихов Абрам Фёдорович

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шихов Фока Фёдорович

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Фёдор Фёдорович

Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close