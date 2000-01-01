Шихова Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шихов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шихов Фока Фёдорович
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834