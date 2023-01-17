Шихова (?) Ирина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Ирина Антонова

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Место рождения

з. Хохловского

Дата рождения

1759

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Хохловского
Вятская округа, Спевцынского оброчного стана
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шихов Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шихов Самсон Фёдорович

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Фёдор Луппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1792
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
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