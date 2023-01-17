Шихова (?) Ирина Антонова
Место рожденияз. Хохловского
Дата рождения1759
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Хохловского
Вятская округа, Спевцынского оброчного стана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Луппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Фёдор Луппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1792