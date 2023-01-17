Шихов Семён Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Шихов Фёдор Луппович
Мать: Шихова Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Шихова Мария
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Шихова Мария
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Шихова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816