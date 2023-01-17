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Шихов Семён Фёдорович

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Шихов Фёдор Луппович

Мать: Шихова Ирина Антонова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Шихова Мария

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Шихова Мария

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Шихова Мария

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Мария

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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