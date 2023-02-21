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Шихова (?) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Шихов Семён Фёдорович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Шихов Семён Фёдорович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Шихов Семён Фёдорович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Семён Фёдорович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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