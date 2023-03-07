Калачиков Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1978
Бракосочетание
30.09.1999
Рождение ребёнка
04.04.2000
Дочь: Калачикова Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Калачикова Олеся Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.2007
Дочь: Калачикова Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Калачикова Олеся Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.2016
Мать ребёнка: Калачикова Олеся Николаевна