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Калачиков Юрий Владимирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

23.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1978

Отец: Калачиков Владимир Михайлович

Мать: Калачикова Таисия Кузьминична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
30.09.1999

Жена: Калачикова Олеся Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.2000

Дочь: Калачикова Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Калачикова Олеся Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.2007

Дочь: Калачикова Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Калачикова Олеся Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.2016

Сын: Калачиков Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Калачикова Олеся Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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