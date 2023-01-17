Калачиков Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.02.1950
Дата смерти26.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1950
Рождение ребёнка
23.07.1978
Сын: Калачиков Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Калачикова Таисия Кузьминична
Рождение ребёнка
23.07.1978
Сын: Калачиков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Калачикова Таисия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1991