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Калачиков Владимир Михайлович

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Место рождения

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.02.1950

Дата смерти

26.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1950

Отец: Калачиков Михаил Васильевич

Мать: Хазова Людмила Ивановна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.1978

Сын: Калачиков Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Калачикова Таисия Кузьминична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.1978

Сын: Калачиков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Калачикова Таисия Кузьминична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калачикова Таисия Кузьминична

Смерть
26.12.1991
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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