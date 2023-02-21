Калачиков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1915
Отец: Калачиков Василий
Рождение ребёнка
06.02.1950
Сын: Калачиков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Хазова Людмила Ивановна
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хазова Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно