Калачиков Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачиков Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1915

Отец: Калачиков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1950

Сын: Калачиков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Хазова Людмила Ивановна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазова Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно
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