Хазова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазова Людмила Ивановна

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Место рождения

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 23.09.1920

Дата смерти

13.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.09.1920

Отец: Хазов Иван Алексеевич

Мать: Выборнова Анна Алексеевна

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1950

Сын: Калачиков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Калачиков Михаил Васильевич

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачиков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капа (Капитолина?)

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.11.2014
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