Хазова Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 23.09.1920
Дата смерти13.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.09.1920
Отец: Хазов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
06.02.1950
Сын: Калачиков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Калачиков Михаил Васильевич
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капа (Капитолина?)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.11.2014