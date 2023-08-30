город Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бабаево

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
Николаевский завод2Малолетние Ник. и Ив. Балашевы12418

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Весско-Пятницкая волость
2Бабаево (пслк.)3-го стана, 1-го зем. уч.г. Балашовых91104971711168298256торговля, жел. дор. сл.Северная железная дорога, почт. тракт Белозерск—Бабаево. колодезь и река Колп. Жд. школа, сел. апт., пчт. и зем. ст., вольн. пож. др., дантист, кв. стражн., 13 трг. лав., ренск. погр., гостин. с номер., 4 чайных, казенная винная лавка, пивн. склд., Показать все
3Бабаево (жд. стнц.)3-го стана, 1-го зем. уч.М. П. С.614831821353197257железнодорожная службаСеверная железная дорогаводопрека из река Колп. Жд. больн., врач, фельд., кв. жанд. ун.-оф., нач. 23 уч. службы пути, нач. 14 уч. службы тяги, жд. тел., паровоз. депо и мастер., смежна с поселком Бабаево.
4Бабаево Балашовское (стнц.)3-го стана, 1-го зем. уч.г. Балашовых8515193499224железнодорожная службаБабаево-Никольской железная дорога колодезь, ручей Волосовский, река Колп. Паровоз. депо.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
9172Бабаевогород59°23'с.ш.35°55'в.д.O-36-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Городское поселение город Бабаево
19605101001г Бабаевогород

Мы используем куки для улучшения работы сайта.