- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
Николаевский завод2Малолетние Ник. и Ив. Балашевы124—18
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
2Бабаево (пслк.)3-го стана, 1-го зем. уч.г. Балашовых91104971711168298256торговля, жел. дор. сл.—Северная железная дорога, почт. тракт Белозерск—Бабаево. колодезь и река Колп. Жд. школа, сел. апт., пчт. и зем. ст., вольн. пож. др., дантист, кв. стражн., 13 трг. лав., ренск. погр., гостин. с номер., 4 чайных, казенная винная лавка, пивн. склд., Показать все
3Бабаево (жд. стнц.)3-го стана, 1-го зем. уч.М. П. С.614831821353197257железнодорожная служба—Северная железная дорогаводопрека из река Колп. Жд. больн., врач, фельд., кв. жанд. ун.-оф., нач. 23 уч. службы пути, нач. 14 уч. службы тяги, жд. тел., паровоз. депо и мастер., смежна с поселком Бабаево.
4Бабаево Балашовское (стнц.)3-го стана, 1-го зем. уч.г. Балашовых8515193499224железнодорожная служба—Бабаево-Никольской железная дорога колодезь, ручей Волосовский, река Колп. Паровоз. депо.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9172Бабаевогород59°23'с.ш.35°55'в.д.O-36-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19605101001г Бабаевогород