Калачикова (Жданова) Таисия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалачикова (Жданова) Таисия Кузьминична

Калачикова (Жданова) Таисия Кузьминична

avatar

Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1951

Отец: Жданов Кузьма Сергеевич

Мать: Жданова Ираида Дмитриевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.1978

Сын: Калачиков Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Калачиков Владимир Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.1978

Сын: Калачиков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Калачиков Владимир Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачиков Владимир Михайлович