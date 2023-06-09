Калачикова (Жданова) Таисия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения02.11.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1951
Отец: Жданов Кузьма Сергеевич
Рождение ребёнка
23.07.1978
Сын: Калачиков Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Калачиков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
23.07.1978
Сын: Калачиков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Калачиков Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно