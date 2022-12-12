Жданова (Фуникова) Ираида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданова (Фуникова) Ираида Дмитриевна

Жданова (Фуникова) Ираида Дмитриевна

avatar

Место рождения

Слобода, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.02.1926

Дата смерти

13.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926

Отец: Фуников Дмитрий Павлович

Мать: Анна

Слобода, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1949

Сын: Жданов Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Жданов Кузьма Сергеевич

Рождение ребёнка
02.11.1951

Дочь: Калачикова Таисия Кузьминична

Отец ребёнка: Жданов Кузьма Сергеевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Кузьма Сергеевич

Смерть
13.02.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close