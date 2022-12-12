Жданова (Фуникова) Ираида Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1926
Дата смерти13.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926
Отец: Фуников Дмитрий Павлович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
12.08.1949
Отец ребёнка: Жданов Кузьма Сергеевич
Рождение ребёнка
02.11.1951
Дочь: Калачикова Таисия Кузьминична
Отец ребёнка: Жданов Кузьма Сергеевич
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1991