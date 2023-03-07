Жданов Кузьма Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1921
Дата смерти29.06.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1921
Рождение ребёнка
12.08.1949
Мать ребёнка: Жданова Ираида Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.11.1951
Дочь: Калачикова Таисия Кузьминична
Мать ребёнка: Жданова Ираида Дмитриевна
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1994