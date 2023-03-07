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Жданов Кузьма Сергеевич

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Место рождения

Чиздино, Никольская волость, Тотемский уезд

Дата рождения

08.01.1921

Дата смерти

29.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1921

Отец: Жданов Сергей Витальевич

Мать: Жданова Таисия Васильевна

Чиздино, Никольская волость, Тотемский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1949

Сын: Жданов Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Жданова Ираида Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.11.1951

Дочь: Калачикова Таисия Кузьминична

Мать ребёнка: Жданова Ираида Дмитриевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Ираида Дмитриевна

Смерть
29.06.1994
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