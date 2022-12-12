Калачикова (Остапенко) Олеся Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачикова (Остапенко) Олеся Николаевна

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Место рождения

Алексеевское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1980

Отец: Остапенко Николай

Мать: Ришняк Вера Федоровна

Алексеевское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
30.09.1999

Муж: Калачиков Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
04.04.2000

Дочь: Калачикова Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Калачиков Юрий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.2007

Дочь: Калачикова Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Калачиков Юрий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.2016

Сын: Калачиков Павел Юрьевич

Отец ребёнка: Калачиков Юрий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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