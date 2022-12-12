Калачикова (Остапенко) Олеся Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1980
Отец: Остапенко Николай
Мать: Ришняк Вера Федоровна
Бракосочетание
30.09.1999
Рождение ребёнка
04.04.2000
Дочь: Калачикова Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Калачиков Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
27.05.2007
Дочь: Калачикова Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Калачиков Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
20.11.2016
Отец ребёнка: Калачиков Юрий Владимирович