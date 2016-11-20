Калачиков Павел Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалачиков Павел Юрьевич

Калачиков Павел Юрьевич

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2016

Отец: Калачиков Юрий Владимирович

Мать: Калачикова Олеся Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close