Калачикова Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалачикова Анастасия Юрьевна

Калачикова Анастасия Юрьевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

27.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2007

Отец: Калачиков Юрий Владимирович

Мать: Калачикова Олеся Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close