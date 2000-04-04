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Калачикова Анна Юрьевна
Калачикова Анна Юрьевна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
04.04.2000
Пол
Женский
Отец
Калачиков Юрий Владимирович
1978 г.р.
Мать
Калачикова (Остапенко) Олеся Николаевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2000
Отец:
Калачиков Юрий Владимирович
Мать:
Калачикова Олеся Николаевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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