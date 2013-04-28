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Терновой Прокофий Константинович

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Место рождения

Талды-Курган (Талдыкорган, Казахстан)

Дата рождения

12.04.1926

Дата смерти

28.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1926

Отец: Терновой Константин Иванович

Мать: Терновая Евдокия Ивановна

Талды-Курган (Талдыкорган, Казахстан)
Рождение ребёнка
28.12.1952

Дочь: Кузнецова Наталья

Мать ребёнка: Терновая Нина Кузьминична

Omsk
Рождение ребёнка
04.03.1955

Сын: Терновой Илья Прокофьевич

Мать ребёнка: Терновая Нина Кузьминична

Омск
Смерть
28.04.2013
Курган, город Курган, Курганская область
https://familio.org/settlements/1c5e6f9e-34ea-4284-81df-4e90b641634d
Похороны
Неизвестно
Кладбище Кетовское (Курган)
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