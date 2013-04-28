Терновой Прокофий Константинович
Место рожденияТалды-Курган (Талдыкорган, Казахстан)
Дата рождения12.04.1926
Дата смерти28.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1926
Талды-Курган (Талдыкорган, Казахстан)
Рождение ребёнка
28.12.1952
Дочь: Кузнецова Наталья
Мать ребёнка: Терновая Нина Кузьминична
Omsk
Рождение ребёнка
04.03.1955
Сын: Терновой Илья Прокофьевич
Мать ребёнка: Терновая Нина Кузьминична
Омск
Смерть
28.04.2013
Курган, город Курган, Курганская область
https://familio.org/settlements/1c5e6f9e-34ea-4284-81df-4e90b641634d
Похороны
Неизвестно
Кладбище Кетовское (Курган)