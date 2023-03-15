Терновая (Чуканова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерновая (Чуканова) Евдокия Ивановна

Терновая (Чуканова) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Чуканов Иван

Мать: Чуканова Марфа

Рождение ребёнка
12.04.1926

Сын: Терновой Прокофий Константинович

Отец ребёнка: Терновой Константин Иванович

Талды-Курган (Талдыкорган, Казахстан)
Рождение ребёнка
12.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терновой Константин Иванович

Кугалы, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терновой Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терновой Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close