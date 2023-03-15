Терновая (Чуканова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Чуканов Иван
Мать: Чуканова Марфа
Рождение ребёнка
12.04.1926
Сын: Терновой Прокофий Константинович
Отец ребёнка: Терновой Константин Иванович
Талды-Курган (Талдыкорган, Казахстан)
Рождение ребёнка
12.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терновой Константин Иванович
Кугалы, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терновой Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно