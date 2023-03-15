Терновой Константин Иванович
Место рожденияУкраинская ССР, Харьковская обл., Змиевский р-н, с. Андреевка
Дата рождения16.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1903
Отец: Терновой Иван
Украинская ССР, Харьковская обл., Змиевский р-н, с. Андреевка
Рождение ребёнка
12.04.1926
Сын: Терновой Прокофий Константинович
Мать ребёнка: Терновая Евдокия Ивановна
Талды-Курган (Талдыкорган, Казахстан)
Рождение ребёнка
12.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терновая Евдокия Ивановна
Кугалы, Кербулакский район, Жетысуская область
Военная служба
?.11.1942
Кугалинский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Кугалинский р
Место призыва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клара Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терновой Виктор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терновая Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно