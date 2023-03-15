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Терновой Константин Иванович

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Место рождения

Украинская ССР, Харьковская обл., Змиевский р-н, с. Андреевка

Дата рождения

16.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1885 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1903

Отец: Терновой Иван

Мать: не указана

Украинская ССР, Харьковская обл., Змиевский р-н, с. Андреевка
Рождение ребёнка
12.04.1926

Сын: Терновой Прокофий Константинович

Мать ребёнка: Терновая Евдокия Ивановна

Талды-Курган (Талдыкорган, Казахстан)
Рождение ребёнка
12.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терновая Евдокия Ивановна

Кугалы, Кербулакский район, Жетысуская область
Военная служба
?.11.1942
Кугалинский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Кугалинский р
Место призыва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клара Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терновой Виктор Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терновая Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терновая Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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