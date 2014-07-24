Терновой Илья Прокофьевич
Место рожденияОмск
Дата рождения04.03.1955
Дата смерти24.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1955
Омск
Рождение ребёнка
11.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.07.2014
Курган, город Курган, Курганская область
https://familio.org/settlements/1c5e6f9e-34ea-4284-81df-4e90b641634d