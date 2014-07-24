Терновой Илья Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновой Илья Прокофьевич

Место рождения

Омск

Дата рождения

04.03.1955

Дата смерти

24.07.2014

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1955

Отец: Терновой Прокофий Константинович

Мать: Терновая Нина Кузьминична

Омск
Рождение ребёнка
11.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.07.2014
Курган, город Курган, Курганская область
https://familio.org/settlements/1c5e6f9e-34ea-4284-81df-4e90b641634d
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