Терновая (Лаптева) Нина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновая (Лаптева) Нина Кузьминична

Место рождения

Ст. Алейская алтайский край

Дата рождения

24.06.1929

Дата смерти

02.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1929

Отец: Лаптев Кузьма Максимович

Мать: Лаптева Екатерина Абрамовна

Ст. Алейская алтайский край
Рождение ребёнка
28.12.1952

Дочь: Кузнецова Наталья

Отец ребёнка: Терновой Прокофий Константинович

Omsk
Рождение ребёнка
04.03.1955

Сын: Терновой Илья Прокофьевич

Отец ребёнка: Терновой Прокофий Константинович

Омск
Смерть
02.03.2016
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