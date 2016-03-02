Терновая (Лаптева) Нина Кузьминична
Место рожденияСт. Алейская алтайский край
Дата рождения24.06.1929
Дата смерти02.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1929
Ст. Алейская алтайский край
Рождение ребёнка
28.12.1952
Дочь: Кузнецова Наталья
Отец ребёнка: Терновой Прокофий Константинович
Omsk
Рождение ребёнка
04.03.1955
Сын: Терновой Илья Прокофьевич
Отец ребёнка: Терновой Прокофий Константинович
Омск
Смерть
02.03.2016