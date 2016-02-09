Кузнецова (Терновая) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Терновая) Наталья

Место рождения

Omsk

Дата рождения

28.12.1952

Дата смерти

09.02.2016

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1952

Отец: Терновой Прокофий Константинович

Мать: Терновая Нина Кузьминична

Omsk
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.02.2016
Москва
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