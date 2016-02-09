Кузнецова (Терновая) Наталья
Место рожденияOmsk
Дата рождения28.12.1952
Дата смерти09.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1952
Omsk
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.2016
Москва