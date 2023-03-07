Марванов Фаат (Фауат) Шамсигалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марванов Фаат (Фауат) Шамсигалиевич

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Место рождения

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.02.1929

Дата смерти

27.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929

Отец: Марванов Шамсигали Марванович

Мать: Марванова Фатима Якуповна

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1955

Жена: Марванова Василя Хузеевна

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Рождение ребёнка
01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марванова Василя Хузеевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марванова Василя Хузеевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
27.11.1988
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Туруновское кладбище
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