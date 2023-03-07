Марванов Фаат (Фауат) Шамсигалиевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1929
Дата смерти27.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929
Бракосочетание
1955
Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Рождение ребёнка
01.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марванова Василя Хузеевна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марванова Василя Хузеевна
Смерть
27.11.1988
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Туруновское кладбище