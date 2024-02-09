село Новое Алимово, село Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новое Алимово

Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1973Новая Алимова, деревня.при ключе.6040248682667Б. — Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Илишевская волость
678. Алимова Новая, деревня бывшая государственная, при речке Толмапаске, дворов 234, жителей 1432, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Антанышевская волость
4Ново-Алимово, д. при реч. Толномас, на прос. дор., 2 мечети, 3 бак. лав., 2 ветр. мел., 3 х.-з. маг.7043821038784Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Яңа ӘлемНовое АлимовоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Актанышский район
188804Новое Алимовосело55°41'54°02'N-40-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Новоалимовское сельское поселение
92605434101с Новое Алимовосело
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