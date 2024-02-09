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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1973Новая Алимова, деревня.при ключе.6040248682667Б. — Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
678. Алимова Новая, деревня бывшая государственная, при речке Толмапаске, дворов 234, жителей 1432, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Ново-Алимово, д. при реч. Толномас, на прос. дор., 2 мечети, 3 бак. лав., 2 ветр. мел., 3 х.-з. маг.7043821038784Земледелие
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Яңа ӘлемНовое АлимовоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188804Новое Алимовосело55°41'54°02'N-40-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Новоалимовское сельское поселение
92605434101с Новое Алимовосело