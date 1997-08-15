Марванова (Якупова) Фатима Якуповна
Место рождения
Дата рождения14.02.1903
Дата смерти15.08.1997
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1903
Рождение ребёнка
15.02.1929
Сын: Марванов Фаат Шамсигалиевич
Отец ребёнка: Марванов Шамсигали Марванович
Рождение ребёнка
15.05.1935
Сын: Марванов Ильдус Шамсигалиевич
Отец ребёнка: Марванов Шамсигали Марванович
Рождение ребёнка
03.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марванов Шамсигали Марванович
Рождение ребёнка
05.10.1943
Сын: Марванов Дамир Шамсигалиевич
Отец ребёнка: Марванов Шамсигали Марванович
Актаныш, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1997