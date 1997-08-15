Марванова (Якупова) Фатима Якуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марванова (Якупова) Фатима Якуповна

Место рождения

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.02.1903

Дата смерти

15.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1903

Отец: Фаттахов Якуп Габдельфаттахович

Мать: Фаттахова Сафия Садритдиновна

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1929

Сын: Марванов Фаат Шамсигалиевич

Отец ребёнка: Марванов Шамсигали Марванович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1935

Сын: Марванов Ильдус Шамсигалиевич

Отец ребёнка: Марванов Шамсигали Марванович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1937

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Отец ребёнка: Марванов Шамсигали Марванович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1943

Сын: Марванов Дамир Шамсигалиевич

Отец ребёнка: Марванов Шамсигали Марванович

Актаныш, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марванов Шамсигали Марванович

Смерть
15.08.1997
Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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