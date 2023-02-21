Фаттахова (Садритдинова) Сафия Садритдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1903
Дочь: Марванова Фатима Якуповна
Отец ребёнка: Фаттахов Якуп Габдельфаттахович
Рождение ребёнка
04.04.1908
Дочь: Белоусова Асия Якуповна
Отец ребёнка: Фаттахов Якуп Габдельфаттахович
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Шакирова Сания Якуповна
Отец ребёнка: Фаттахов Якуп Габдельфаттахович
Бракосочетание
Неизвестно