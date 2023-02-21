Фаттахова (Садритдинова) Сафия Садритдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахова (Садритдинова) Сафия Садритдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: Марванова Фатима Якуповна

Отец ребёнка: Фаттахов Якуп Габдельфаттахович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1908

Дочь: Белоусова Асия Якуповна

Отец ребёнка: Фаттахов Якуп Габдельфаттахович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Шакирова Сания Якуповна

Отец ребёнка: Фаттахов Якуп Габдельфаттахович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаттахов Якуп Габдельфаттахович

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