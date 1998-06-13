Шакирова (Якупова) Сания Якуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова (Якупова) Сания Якуповна

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Место рождения

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.07.1911

Дата смерти

13.06.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1911

Отец: Фаттахов Якуп Габдельфаттахович

Мать: Фаттахова Сафия Садритдиновна

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Заки

Рождение ребёнка
13.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Заки

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Заки

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Заки

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Заки

Смерть
13.06.1998
Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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