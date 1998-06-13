Шакирова (Якупова) Сания Якуповна
Место рождения
Дата рождения08.07.1911
Дата смерти13.06.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1911
Рождение ребёнка
07.07.1938
Рождение ребёнка
13.08.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакиров Заки
Смерть
13.06.1998