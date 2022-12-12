Фаттахов Якуп Габдельфаттахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаттахов Якуп Габдельфаттахович

Фаттахов Якуп Габдельфаттахович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габдельфаттах

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: Марванова Фатима Якуповна

Мать ребёнка: Фаттахова Сафия Садритдиновна

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1908

Дочь: Белоусова Асия Якуповна

Мать ребёнка: Фаттахова Сафия Садритдиновна

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Шакирова Сания Якуповна

Мать ребёнка: Фаттахова Сафия Садритдиновна

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаттахова Сафия Садритдиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close