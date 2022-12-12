Фаттахов Якуп Габдельфаттахович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габдельфаттах
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1903
Дочь: Марванова Фатима Якуповна
Мать ребёнка: Фаттахова Сафия Садритдиновна
Рождение ребёнка
04.04.1908
Дочь: Белоусова Асия Якуповна
Мать ребёнка: Фаттахова Сафия Садритдиновна
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Шакирова Сания Якуповна
Мать ребёнка: Фаттахова Сафия Садритдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно