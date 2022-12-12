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Шакиров Заки

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Место рождения

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Сания Якуповна

Рождение ребёнка
13.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Сания Якуповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Сания Якуповна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Сания Якуповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирова Сания Якуповна

Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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