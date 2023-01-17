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Марванов Шамсигали Марванович

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Место рождения

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1894

Дата смерти

15.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Габделяздянов Марван Габделяздянович

Мать: Габделяздянова Бибидана

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1929

Сын: Марванов Фаат Шамсигалиевич

Мать ребёнка: Марванова Фатима Якуповна

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1935

Сын: Марванов Ильдус Шамсигалиевич

Мать ребёнка: Марванова Фатима Якуповна

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марванова Фатима Якуповна

Смерть
15.12.1955
Актаныш, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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