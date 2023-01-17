Марванов Шамсигали Марванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти15.12.1955
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
15.02.1929
Сын: Марванов Фаат Шамсигалиевич
Мать ребёнка: Марванова Фатима Якуповна
Рождение ребёнка
15.05.1935
Сын: Марванов Ильдус Шамсигалиевич
Мать ребёнка: Марванова Фатима Якуповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1955
Актаныш, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)